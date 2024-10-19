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Кожен четвертий український біженець хоче залишитися за кордоном назавжди: оприлюднено результи дослідження

11:45 20 жовтня 2024
українські біженці

Трохи менш як 25 відсотків українських біженців в Європі хочуть оселитися за кордоном назавжди, згідно з опитуванням, проведеним мюнхенським Інститутом Ifo. Тобто майже кожен четвертий не хоче повертатися додому в довгостроковій перспективі. Близько 35% хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно.

«Лише чотири відсотки планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою», — каже Пану Поутваара, керівник Центру міграційних досліджень Ifo.

Згідно з даними, трохи менш як одинадцять відсотків біженців вже повернулися в Україну. Ще 25 відсотків не визначилися з вибором, пише T-online.

«Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців все ще хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості, — каже дослідниця міграції Ifo Івонн Ґісінґ. — Чим довше триває війна, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України».

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Після 24 лютого 2022 року, коли люди змушені були виїхати, лише десять відсотків українців заявили, що в довгостроковій перспективі оселяться за межами рідної країни. До кінця 2023 року ця частка зростала в середньому на 1,6 відсотка за 100 днів, тоді як фактичний рівень повернення становив 2,7 відсотка, згідно з даними Інституту Ifo. На противагу цьому, майже 60% хотіли повернутися в Україну одразу після втечі, як тільки вони знову відчують себе в безпеці. З часом ця частка різко впала в середньому на 4,7 відсоткових пункта за 100 днів, йдеться в дослідженні.

Тим часом в багатьох країнах Європи запроваджують більш жорсткі правила щодо біженців з України. «ФАКТИ» повідомляли, що Норвегія скасувала захист для біженців із шести областей нашої країни.

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Фото: EPA/UPG

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