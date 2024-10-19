В Україні проведуть ще один перерахунок пенсій: що відомо

Міністерство соціальної політики планує провести реформу та перерахувати пенсії. Але йдеться не про «звичайну» індексацію, а про справжній перерахунок виплат тим громадянам, які давно вийшли на заслужений відпочинок і мають у формулі розрахунку «старі» зарплати.

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Індексація за ці роки не дозволяла компенсувати застарівання.

Про це в етері «Ми — Україна» заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

«Якщо вам порахували пенсію в 40% зарплати у 2000 році і це було 150−200 грн в абсолютних цифрах, то сьогодні це зовсім мізерна сума (150−200 грн, — ред.). Звісно, у нас була щороку індексація. Але індексація була передбачена на рівні 50% і вона не дозволяла якісно осучаснювати ці старі суми. І сьогодні вони знецінились», — заявила Жолнович.

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Через застарівання зарплатної бази також виникає несправедлива ситуація, коли двоє пенсіонерів з однаковими показниками (наприклад, обидва з середньою зарплатою та 35 роками стажу), які виходили на пенсію в різні роки, зараз можуть отримувати різні пенсії.

Також міністерка соцполітики заявила, що соціальних внесків з зарплат (ЄСВ) вистачить на те, щоб збільшити пенсії в межах травневої індексації, а також провести перерахунок у межах реформи у липні. Проте мінімальну пенсію при цьому збільшувати не планують.

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Як повідомляли «ФАКТИ», з 1 жовтня в Україні субсидії розраховуватимуть по-новому, з урахуванням початку опалювального сезону. Подати заяву на отримання житлових субсидій можна особисто в одному з сервісних центрів ПФУ, поштою, через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду, через платформу «Дія» та у центрах надання адміністративних послуг.

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