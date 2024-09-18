Українцям обіцяють індексацію пенсій у 2025 році: на скільки підвищать виплати

У проекті Держбюджету на 2025 рік не планується підвищення мінімальної зарплати (вона залишиться на рівні 8 тисяч гривень), а також середнього прожиткового мінімуму (різні для різних категорій) та мінімальної пенсії (2 361 грн), проте індексація пенсійних виплат, яку традиційно проводять у березні, запланована. За деякими даними, індексація становитиме 17%.

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Про те, що індексацію проведуть, говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише OBOZ.UA. Втім, точні цифри будуть відомі лише ближче до березня наступного року, коли офіційна статистика підрахує динаміку зарплат та інфляцію.

Важливо пам'ятати, що йдеться не про індексацію всієї пенсії, а лише основної її частини — без доплат і надбавок. Якщо, наприклад, у 66-річного пенсіонера із достатнім страховим стажем мінімальний розмір пенсії становить 3200 грн (40% мінімальної зарплати). Та пенсія, яку розраховують за формулою, може бути значно нижчою, наприклад, 3000 грн. А за індексації на 17% підвищать не ту пенсію, яку отримує пенсіонер (3200 грн), а ту, яку він заробив за формулою (3000 грн). Отже розмір збільшення може становити близько 500 гривень. І після індексації пенсіонер замість 3200 отримуватиме близько 3500 гривень. Фактично пенсія зросте на 9,6% (близько 300 грн).

Перерахунок пенсій зачепить тих, хто вже давно вийшов на заслужений відпочинок, а ось новим пенсіонерам виплати не осучаснюватимуть.

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Про те, що 2025 року підвищення пенсій буде незначним, говорила і міністерка соцполітики Оксана Жолнович. За її словами, в уряді розробляють методи підвищення пенсій вдвічі, але це станеться нескоро.

Фото Pixabay

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