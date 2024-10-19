Не Бред Пітт: Анджеліна Джолі відвідала прем’єру фільму «Марія» з ймовірним бойфрендом

Відома актриса Анджеліна Джолі, яка навчилася добре співати під час роботи нард роллю оперної діви Марії Каллас, відвідала прем'єрний показ фільму на міжнародному кінофестивалі Британського інституту кіно у Лондоні.



Голлівудська актриса, звичайно ж, відвідала захід, аби підтримати картину зі своєю участю, пишуть британські ЗМІ.

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На червону доріжку вона вийшла у чорному костюмі від Dolce&Gabbana.

Також на заході був помічений бойфренд 49-річної кінозірки — 40-річний британський репер Akala.

Очевидно, знаменитості приїхали на прем'єру разом, хоча перед фотографами вони позували окремо.

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Про роман Akala і Джолі заговорили після того, як їх помітили разом на Венеціанському кінофестивалі влітку цього року. Попри те що, як запевняють інсайдери, актриса просто товаришує з музикантом і його справжньою коханою, багато інтернет-користувачів впевнені, що зірок пов'язує щось більше.

На цю думку їх наводить те, що знаменитостей часто помічають на тих самих заходах. Крім того, Джолі нещодавно виклала фотографію з Akala у соцмережах свого бренду Atelier Jolie.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Анджеліна Джолі відкликала свій позов до ФБР про розслідування гучного інциденту з Бредом Піттом на борту приватного літака. За допомогою цієї справи актриса хотіла зібрати компромат на колишнього чоловіка та використати проти нього в суді з опіки над дітьми. Проте після повноліття більшості з них в цьому більше не було потреби.

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