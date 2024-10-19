41.03 / 41.51 44.68 / 45.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Не Бред Пітт: Анджеліна Джолі відвідала прем’єру фільму «Марія» з ймовірним бойфрендом

19:31 19 жовтня 2024
Джолі

Відома актриса Анджеліна Джолі, яка навчилася добре співати під час роботи нард роллю оперної діви Марії Каллас, відвідала прем'єрний показ фільму на міжнародному кінофестивалі Британського інституту кіно у Лондоні.

Голлівудська актриса, звичайно ж, відвідала захід, аби підтримати картину зі своєю участю, пишуть британські ЗМІ.

На червону доріжку вона вийшла у чорному костюмі від Dolce&Gabbana.

Також на заході був помічений бойфренд 49-річної кінозірки — 40-річний британський репер Akala.

Очевидно, знаменитості приїхали на прем'єру разом, хоча перед фотографами вони позували окремо.

РЕКЛАМА

Про роман Akala і Джолі заговорили після того, як їх помітили разом на Венеціанському кінофестивалі влітку цього року. Попри те що, як запевняють інсайдери, актриса просто товаришує з музикантом і його справжньою коханою, багато інтернет-користувачів впевнені, що зірок пов'язує щось більше.

На цю думку їх наводить те, що знаменитостей часто помічають на тих самих заходах. Крім того, Джолі нещодавно виклала фотографію з Akala у соцмережах свого бренду Atelier Jolie.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Анджеліна Джолі відкликала свій позов до ФБР про розслідування гучного інциденту з Бредом Піттом на борту приватного літака. За допомогою цієї справи актриса хотіла зібрати компромат на колишнього чоловіка та використати проти нього в суді з опіки над дітьми. Проте після повноліття більшості з них в цьому більше не було потреби.

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Святослав Вакарчук

Зіпсований настрій: мережу обурила позиція «Океану Ельзи»

миша на столі

Як позбутися мишей у будинку: дієві способи

Карти Таро Леонардо Да Вінчі

Дівам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Дев'ятка Кубків», а Тельцям — «Десятка Пентаклів»: Таро-прогноз на 19 жовтня

Сузір'я Скорпіона

Сонце входить в пристрасний знак Скорпіона: які події чекають українців на тижні з 21 по 27 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту