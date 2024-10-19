Де і коли дивитися онлайн «Арсенал» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, донецький «Шахтар», який програв з розгромним рахунком «Аталанті» (0:3), проведе на 60-тисячній арені «Емірейтс» у Лондоні матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти англійського «Арсенала».

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Перед очним протистоянням команди Мікеля Артети та Маріно Пушича зіграли чергові матчі у своїх національних чемпіонатах. «Арсенал» у гостьовій зустрічі АПЛ з Олександром Зінченком у запасі поступився «Борнмуту» з Іллею Забарним у складі — 0:2 і посідає в турнірній таблиці третє місце. Заради справедливості зазначимо, що «каноніри» після вилучення з поля Саліба з 30-ї хвилини грали у меншості.

Відеоогляд матчу «Борнмут» — «Арсенал» — 2:0

Своєю чергою, «Шахтар» у виїзному поєдинку УПЛ переміг «Колос» — 1:0 (Краснічі, 59, у свої ворота) та йде у чемпіонаті України на четвертому місці.

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У минулі роки «Арсенал» та «Шахтар» перетиналися в єврокубках чотири рази (2000-го та 2010-го), здобувши по дві домашні перемоги. Лондонці взяли гору 3:2 та 5:1, а гірники виграли — 3:0 та 2:1.

У майбутньому протистоянні букмекери бачать явним фаворитом англійський клуб. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Арсенала» приймає з коефіцієнтом 1,10, на нічию — 10,00, на виграш підопічних Маріно Пушича — 26,00.

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У прямій трансляції на території України матч «Арсенал» — «Шахтар» дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 3-й тур

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22 жовтня (вівторок)

«Арсенал» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після двох турів команда Маріно Пушича з одним набраним очком (з «Болоньєю» — 0:0) посідає у турнірній таблиці 27-е місце, а «Арсенал» з 4 пунктами йде 13-м.

«Шахтар» надалі зіграє у Лізі чемпіонів: 6 листопада — з «Янг Бойз» (вдома), 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (в гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» на честь народження доньки зробив тату, але дитина виявилася не його.

Фото ФК «Шахтар»

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