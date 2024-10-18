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Чемпіонат України з футболу, 10-й тур, 18--20 жовтня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

19:54 18 жовтня 2024
Колос&nbsp;— Шахтар

У п'ятницю, 18 жовтня, після паузи, що була викликана матчами збірних (Україна перемогла у Лізі націй Грузію — 1:0 та зіграла внічию з Чехією — 1:1), поєдинком у Ковалівці стартував 10-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 10-й тур

18 жовтня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Красничі, 59, у свої ворота). Юніорські склади — 1:3.

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«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Бондаренко, Криськів, Судаков, Егінальдо (Кевін, 46), Зубков (Марлон, 87), Невертон (Сікан, 46).

У 10-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 19 жовтня (субота) — «Олександрія» — «Ворскла» (13:00), «Оболонь» — «Динамо» (15:30), «Полісся» — «Лівий» берег" (18:00); 20 жовтня (неділя) — ЛНЗ — «Інгулець» (13:00), «Чорноморець» — «Верес» (15:30), «Зоря» — «Кривбас» (18:00).

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Становище команд:

1. «Динамо» — 22 очки (8 матчів);

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2. «Полісся» — 20 (8);

3. «Олександрія» — 20 (8);

4. «Шахтар» — 19 (9);

5. «Рух» — 13 (8);

6. ЛНЗ — 12 (9);

7. «Зоря» — 12 (9);

8. «Кривбас» — 11 (8);

9. «Чорноморець» — 10 (9);

10. «Карпати» — 9 (9);

11. «Ворскла» — 9 (9);

12. «Верес» — 9 (9);

13. «Колос» — 8 (10);

14. «Лівий берег» — 7 (9);

15. «Оболонь» — 5 (9);

16. «Інгулець» — 5 (9).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»), Георгій Судаков («Шахтар»); 5 — Олексій Гуцуляк («Полісся»), Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 4 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 3 — Кирило Ковалець («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Данило Сікан («Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний ексфутболіст «Шахтаря», «Динамо» та тренер збірної України.

Фото ФК «Колос»

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