Чемпіонат України з футболу, 10-й тур, 18--20 жовтня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 18 жовтня, після паузи, що була викликана матчами збірних (Україна перемогла у Лізі націй Грузію — 1:0 та зіграла внічию з Чехією — 1:1), поєдинком у Ковалівці стартував 10-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 10-й тур
18 жовтня (п'ятниця)
«Колос» (Ковалівка) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Красничі, 59, у свої ворота). Юніорські склади — 1:3.
«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Бондаренко, Криськів, Судаков, Егінальдо (Кевін, 46), Зубков (Марлон, 87), Невертон (Сікан, 46).
У 10-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 19 жовтня (субота) — «Олександрія» — «Ворскла» (13:00), «Оболонь» — «Динамо» (15:30), «Полісся» — «Лівий» берег" (18:00); 20 жовтня (неділя) — ЛНЗ — «Інгулець» (13:00), «Чорноморець» — «Верес» (15:30), «Зоря» — «Кривбас» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 22 очки (8 матчів);
2. «Полісся» — 20 (8);
3. «Олександрія» — 20 (8);
4. «Шахтар» — 19 (9);
5. «Рух» — 13 (8);
6. ЛНЗ — 12 (9);
7. «Зоря» — 12 (9);
8. «Кривбас» — 11 (8);
9. «Чорноморець» — 10 (9);
10. «Карпати» — 9 (9);
11. «Ворскла» — 9 (9);
12. «Верес» — 9 (9);
13. «Колос» — 8 (10);
14. «Лівий берег» — 7 (9);
15. «Оболонь» — 5 (9);
16. «Інгулець» — 5 (9).
Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»), Георгій Судаков («Шахтар»); 5 — Олексій Гуцуляк («Полісся»), Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 4 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 3 — Кирило Ковалець («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Данило Сікан («Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний ексфутболіст «Шахтаря», «Динамо» та тренер збірної України.
Фото ФК «Колос»55
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