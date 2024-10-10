Українські дрони атакували базу зберігання безпілотників у Краснодарському краї та військовий аеродром в Адигеї (відео)

Сили оборони України, які днями завдали удару по арсеналу зі снарядами КНДР в Брянській області рф, напередодні поцілили в ще один важливий військовий об'єкт армії рф — базу зберігання БпЛА «Шахед», що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї росії.

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Цю інформацію офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ, зазначивши, що атаку здійснила ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України.

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Зазначається, що на цій базі могли зберігатися близько 400 дронів-камікадзе. «За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація», — зазначили в Генштабі та додали, що цей удар «суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сел».

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А у ніч проти четверга, 10 жовтня, роспабліки повідомляли про «бавовну» на військовому аеродромі в Адигеї — в районі станиці Ханська під Майкопом. Зазначається, що аеродром «Ханская» масово атакували БпЛА.

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ASTRA пише, що на авіабазі, яка розташована за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкопа, дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Сєрова.

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Нагадаємо, що у вересні масштабна пожежа тривала у Тверській області росії, де був уражений великий арсенал у Торопці. Там у повітря злетів склад, на якому зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси.

Фото — скріншот

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