Змінити тариф ще не пізно: хто з українців зможе платити за світло менше в опалювальний сезон

Влітку цього року в Україні збільшили тариф на електроенергію — до 4,32 гривні за кВт/год. З настанням холодів люди починають більше використовувати електрики, включаючи обігрівачі, та, відповідно, сплачують постачальникам більше коштів. Втім, з 1 жовтня певні категорії споживачів мають змогу платити майже вдвічі меньше — лише по 2,64 гривень за кВт, год. Це стосоується домогосподарств, які зареєстрували електроопалення домівок.

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Такий тариф діятиме на перші 2 000 кВт/год. Якщо споживання перевищує цю позначку, тариф буде як і для всіх інших споживачів — по 4,32 грн за кВт/год.

Як розповіла «Суспільному» начальниця центру обслуговування споживачів підприємства «Кіровоградобленерго» Віта Нічишина, легалізувати електроопалення можна й під час опалювального сезону, а перелік список необхідних для узаконення електроопалення документів скоротили.

«Обов'язково потрібен проєкт облаштування електроопалення або на реконструкцію внутрішньої мережі будинку. Він має бути обов’язково виконаний організацією, яка має право виконувати такі роботи та містити кваліфікаційний сертифікат інженера-проєктувальника. Крім проєкту, споживач подає акт про відключення від мережі теплопостачання або ж довідку щодо відсутності будь-якого іншого виду опалення», — зазначила вона.

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А заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов додав, що економити на електроенергії зможуть й ті домогосподарства, у яких встановлений двофазний лічильник. Для таких споживачів вдень тариф становитиме 2 гривні 64 копійки, а вночі — 1 гривня 32 копійки.

Варто пам'ятати про те, що якщо у оператора розподілу чи постачальника немає інформації щодо електроопалення, то людина сплачує за загальною ціною — 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину.

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Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявляв, що «Укренерго» наступного року планує збільшити тариф на передачу електроенергії до 780,41 грн за 1 МВт/год для бізнесу. Стосовно населення таких планів немає, але й на них це подорожчення позначиться. Адже розходи на електрику включаються у собівартість продукції.

Фото Pixabay

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