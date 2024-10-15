Електроенергія зросте в ціні: тариф піднімуть не для населення, але заплатять все одно українці — чому так

НАК «Укренерго» хоче підняти у 2025-му році тариф на передачу електроенергії до 780,41 грн за 1 МВт/год для бізнесу. Формально це зростання не торкнеться населення, тариф для якого залишиться колишнім — 4,32 грн за 1 кВт/год, однак оплатять це подорожчання саме українці зі своєї кишені.

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Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, вартість передачі електроенергії в загальному тарифі на світло для того ж бізнесу відносно невелика — близько 5%, але це зростання призведе, найімовірніше, до зростання цін на товари і послуги бізнесу для населення на ці самі 5%.

«Виходить, що кожен із нас заплатить на 5% дорожче в більшості товарів і послуг на електроенергію», — підкреслює експерт.

Другим фактором, який може призвести до зростання цін на товари і послуги бізнесу і вже в листопаді, є збільшення граничної ціни для ринку електроенергії на час з 11-ї до 17-ї години, хоча і повної єдності в цьому питанні серед експертів немає.

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Так, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що зростання граничних цін на електроенергію для промислових споживачів жодним чином не позначиться на цінах товарів для населення. Максимум — зростуть ціни магазинів і сфери послуг, що використовують електроенергію від генераторів і то, лише в разі зростання цін на паливо.

На думку ж Олега Попенка — це може спричинити зростання цін, наприклад, на хлібобулочні вироби, про що «ФАКТИ» вже попереджали, та на послуги водоканалів, які також споживають багато електроенергії.

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Ба більше, на думку Олега Попенка, слідом за зростанням тарифу на передачу електроенергії для бізнесу постане питання про зростання ціни на світло і для населення. У результаті з 1 травня або 1 червня в Україні можуть підвищити тариф на електроенергію до 6,5−7 грн за 1 кіловат.

Як писали раніше «ФАКТИ», Держстат порахував, що порівняно із серпнем 2023 року тарифи на комунальні послуги в Україні зросли на 18,5%.

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