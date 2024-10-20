Бабине літо повертається: де наступного тижня чекати на комфортні плюс 18

В Україні вночі стає дедалі холодніше, але наступного тижня повітря вдень буде непогано прогріватися.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що наступні сім днів в країні пануватиме антициклон — опади майже не передбачаються.

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«Нічні показники температури повітря очікуються досить низькими, місцями нижче 0 °C, проте вдень незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних +10…+17 °С, що трохи вище за кліматичну норму. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року», — зазначив він.

У понеділок, 21 жовтня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Лише на крайньому сході вночі пройдуть невеликі дощі. Вітер у західній частині південний, на решті території північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у західних та місцями північних областях 0…-4 °С; вдень +10…+15 °С.

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Фото "Укргідрометцентру"

У вівторок, 22 жовтня, по всій території нашої країни утримається стійка погода, без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у західних та місцями північних областях близько 0 °C; вдень +12…+17 °С.

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Фото "Укргідрометцентру"

У середу, 23 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

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Фото "Укргідрометцентру"

У четвер, 24 жовтня, утримається погода без опадів, лише у Карпатах та на Прикарпатті вночі місцями можливі невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С, на крайньому півдні місцями до +18 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

У п'ятницю, 25 жовтня, погоду в Україні продовжуватиме визначати антициклон. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +11…+16 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

У суботу, 26 жовтня, на всій території нашої країни утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +11…+16 °С.

У неділю, 27 жовтня, на всій території України опадів не передбачається, лише вдень та ввечері на крайньому заході місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південного / південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, в денні години +11…+16 °С.

Нагадаємо, що у деяких містах, у тому числі й в Києві, вже розпочався опалювальний сезон. У першу чергу теплом забезпечують соціальну сферу — дитячі садки, школи та лікарні.

Фото Pixabay

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