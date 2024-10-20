У МВФ повідомили, коли закінчиться війна між Україною та росією

Закінчення інтенсивних бойових дій російсько-української війни очікується у 2025 році. Це випливає з прогнозу експертів Міжнародного валютного фонду, який міститься в Меморандумі.

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«В оновленому базовому сценарії війна зійде нанівець в останньому кварталі 2025 року, що чинитиме сильний гальмуючий вплив, але Україна зможе підтримувати помірне (економічне) зростання», — йдеться в документі.

У червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а завершення війни наприкінці 2025 року містив негативний прогноз фонду.

Загалом базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю через ситуацію з безпекою.

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Хоча зростання залишиться позитивним, зумовленим відновленням, триваліша війна передбачає негативний вплив на економічні показники через більш постійну невизначеність, нестачу робочої сили, тиск імпорту, що пов'язаний з обороною і ремонтом, і динаміку населення.

Згідно з базовим сценарієм, реальне зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3%. МВФ оцінює зимовий дефіцит енергії в 3−4 Гвт, при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори, йдеться в меморандумі.

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За прогнозом МВФ, післявоєнне відновлення буде уповільнене шрамами від більш тривалої війни, але середньострокова перспектива ґрунтується на сильній програмі реформ та шляхах до вступу до ЄС, а також часткової реконструкції.

Як писали «ФАКТИ», експерт пояснив, чому росія призупинила масовані ракетні атаки.

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