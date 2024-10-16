Чому рф призупинила масовані ракетні атаки: пояснення експерта

Минуло півтора місяці після останнього масованого обстрілу України. Армія рф, за даними експертів, мала можливість накопичити стільки ракет та дронів, щоб здійснити удар з використанням близько 200 повітряних цілей. Якщо моніторингові канали повідомляють, що підготовка до удару триває активно, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов каже, що не все так просто та однозначно.

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«Не варто виключати ймовірність, що путінська армія найближчим часом здійснить масштабну ракетно-дронову атаку, щоб зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Думаю, не варто. Із вірогідністю у 50% це може статися, з вірогідністю 50% — не може. Наші західні партнери вперто не надають нам дозвіл на застосування далекобійної ракетної зброї по території рф. А що може зупинити наших західних партнерів від надання такого дозволу у разі, якщо ворог знов атакує нашу енергетику, і Україна знов зануриться у блекаут? Очевидно, що нічого. Ймовірно, це є певним елементом торгу за лаштунками перемовин. Американці та їхні партнери не дають нам дозвіл, щоб ми нищили ворожі стратегічні об’єкти, енергетичну інфраструктуру росії. Натомість замін того вимагає від путіна, щоб він не застосовував ті самі ракети для руйнування енергетики України».

На думку Селезньова, якщо Україна лишається без світла, то кілька мільйонів громадян України рушають через кордон.

«Звісно, всі ці біженці попрямують до Європи. Чи прагне Європа кризи такого рівня? Ні, не прагне. Тому я не виключав би такий варіант. Якщо все ж таки путінська армія здійснить масований обстріл, то для нього вона від 26 серпня могла накопичити стільки ракет та дронів, що здатна одночасно вдарити повітряними цілями у кількості біля 200 одиниць».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Миколаєві та зруйнували будинки та об’єкти інфраструктури у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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