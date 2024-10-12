ЗСУ вразили нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині, — Генштаб (відео)

Сили оборони України продовжують атакувати військові об'єкти та нафтобази окупантів — минулої ночі під удар потрапили резервуари з паливом у Ровеньках (Луганська область), яка вже була об'єктом атаки ЗСУ у травні.

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Фото нафтобази з повітря

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися навіть для потреб армії рф.

На території об'єкту сталася пожежа.

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«Завдання виконане силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони «, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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У свою чергу російські джерела заявляють про «займання» лише одного паливного резервуара та відсутність постраждалих.

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Також нагадаємо про наслідки нічних ударів окупантів по Запоріжжю, Дніпру та Херсону .

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