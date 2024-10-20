Сумнівний «лайфхак»: їзда на низьких обертах заощаджує паливо, але «вбиває» двигун

Деякі автомобілісти вважають за краще експлуатувати двигун свого транспортного засобу на малих оборотах, сподіваючись скоротити таким чином витрату палива та заощадити. Проте автоексперти вважають такий «лайфхак» сумнівним. Хоча б тому, що він «вбиває» силову установку автомобіля, пише «Твоя Машина».

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На їхню думку, на низьких оборотах погано працює масляний насос. Через недостатнє мастило фрикційних деталей двигуна останні швидко зношуються. Також при роботі в такому діапазоні мотор не нагрівається до оптимальної робочої температури, що призводить до неповного згоряння палива в циліндрах і появі відкладень вуглецю на стінках, свічках запалювання і клапанах.

Також при їзді на малих обертах має місце вібрація та нерівномірна робота двигуна. Це створює додатковий дискомфорт та провокує механічне зношування компонентів агрегату.

При регулярній їзді на низьких обертах також має місце руйнування металевих компонентів двигуна і передчасне зношування важливих компонентів, таких як двомасове махове колесо.

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Двомахове махове колесо, призначене для гасіння вібрацій, зазвичай добре справляється зі своєю функцією. Однак, якщо навантаження на нього постійно перевищує допустимі межі через їзду на низьких оборотах, це може призвести до його швидкого зношування. Вартість заміни цього елемента в Україні може становити від 30 000 до 100 000 гривень залежно від моделі автомобіля, що робить проблему досить дорогою для власників.

Раніше «ФАКТИ» писали, як дізнатися про реальний пробіг автомобіля.

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Фото: mashyna.com.ua

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