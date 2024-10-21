Глава Пентагону прибув до України: з ким проведе зустрічі

Міністр оборони США Ллойд Остін, який послідовно підтримує Україну, прибув до Києва в вранці у понеділок, 21 жовтня.

Про це він написав у Twitter (мережі Х).

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«Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати, поряд із міжнародною спільнотою, продовжують підтримувати Україну», — заявив він.

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За даними американських ЗМІ, Остін планує обговорити перспективи подальшої допомоги Україні, враховуючи, що майбутнє американської підтримки багато в чому залежить від результату майбутніх президентських виборів у США.



Під час візиту Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Головною темою переговорів стане обговорення поточних потреб України у зброї та підтримка ЗСУ в майбутньому році.

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Остін наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України, зазначивши, що завдяки цим зусиллям Україна змогла протистояти російській агресії.

Однак результат президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу підтримку, особливо якщо переможе Дональд Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо продовження допомоги Україні.

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Візит Остіна відбувся на тлі загострення ситуації на фронті, де українські сили продовжують стикатися з серйозними викликами.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Джо Байден підтвердив незмінну підтримку США Україні, оголосивши про новий пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. До цього пакету увійшли сучасні системи озброєння, які допоможуть українським силам відстояти свою незалежність.

Про те, як проходять президентські перегони у США та кого з кандидатів більше підтримують виборці, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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