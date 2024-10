Популярність різко зросла: кого з кандидатів у президенти у США сьогодні більше підтримують

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за останній місяць стали прихильніше сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виняткову перевагу. Про це свідчить опитування The New York Times та Сієнського коледжу. На загальнонаціональному рівні рейтинг Гарріс становить 49% проти 46% у Трампа, тоді як у вересневому опитуванні обидва кандидати мали по 47%. За місяць про підтримку Гарріс заявили 9% виборців Республіканської партії, тоді як раніше було 5%, повідомляє The New York Times.

Згідно з останнім опитуванням, віцепрезидентці Камалі Гарріс, а не Дональду Трампу, виборці більше довіряють щодо змін і турботи про таких людей, як вони.

Це перший випадок, коли Гарріс випереджає пана Трампа в опитуванні Times/Siena з липня, коли президент Байден вибув з перегонів, а демократи об'єдналися навколо Камали Гарріс як його заміни. Це відбувається в останній місяць передвиборчих перегонів, і опитування, проведені в штатах, де проходять основні баталії, показують, що ці перегони є одними з найбільш напружених в сучасній історії.

Загальнонаціональні опитування є хорошим барометром настроїв і поглядів виборців. Але ці цифри не обов'язково вказують на результати голосування в Колегії виборців, які будуть визначатися у штатах, де відбуватимуться баталії, зокрема Джорджії, Пенсильванії та Вісконсині, де результати опитувань були надзвичайно близькими.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що образи Трампа на адресу Гарріс викликали обурення навіть у його однопартійців-республіканців.

