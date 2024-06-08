Міністр оборони США Ллойд Остін, який послідовно підтримує Україну, заявив в інтерв'ю CNN, що нова політика, яка дозволяє українським військовим завдавати обмежених ударів по території росії американськими боєприпасами, буде «дуже корисною для українців у майбутньому».

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«Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях», — сказав Остін в інтерв'ю Вольфу Блітцеру.

Коментарі міністра з'явилися через кілька днів після того, як Байден надав Україні дозвіл завдавати удари американськими боєприпасами на російській території, обмеживши їх цілями поблизу кордону з Харковом, де російські війська зосередили свої зусилля.

Відповідаючи на запитання про зменшення підтримки в США, Остін сказав, що, на його думку, існує «сильна підтримка України» серед обох політичних партій, попри те, скільки часу знадобилося Конгресу для ухвалення пакета безпекової допомоги для країни, яка перебуває в стані війни. Міністр підкреслив, що президент росії, швидше за все, не зупиниться на Україні.

«Я був упевнений, що відбудеться правильна річ, тому що кожного разу, коли ви бачите таку підтримку по обидва боки проходу, Конгрес знайде спосіб зробити все можливе, щоб досягти мети. Що вони й зробили, — сказав він. — І Україна важлива не лише для України, не лише для Європи — вона важлива для нас і вона важлива для всього світу. Отже, ми повинні переконатися, що путін не зможе розтоптати Україну, тому що, як сказав президент, є велика ймовірність, майже стовідсоткова, що путін не зупиниться на досягнутому. Він продовжить рухатися вперед в інших актах агресії».

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Днями президент США Джо Байден виступив з різкою критикою президента рф, заявивши, що путін — «непорядна людина, він диктатор». Також Байден назвав умови припинення війни та членства України в НАТО.

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