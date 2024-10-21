Життя наших воїнів — безцінне: Сирський розповів важливі деталі про вишкіл мобілізованих

В Україні планується збільшити термін військового вишколу мобілізованих. Головком Олександр Сирський нещодавно визнав, що мобілізовані українські військові мають менше підготовки, ніж йому б хотілося.

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Про підвищення терміну військового вишколу з місяця до півтора, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ з посиланням на головнокомандувача.

«Життя наших воїнів — безцінне, і найважливіша передумова його збереження — якісна підготовка на всіх етапах», — цитують головкома в Генштабі.

За словами Сирського, в Україні вже впроваджується пілотний проєкт, який передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця.

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«В рамках проєкту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки», — зазначив Сирський.

Зазначимо, що раніше в ЗСУ повідомлялось, що програму базового військового вишколу в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця. Наразі тривалість БЗВП не менш як місяць.

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Нагадаємо, про погану підготовку мобілізованих неодноразово писала народна депутатка Мар’яна Безугла. Політикиня заявляла, що в більшості навчальних центрів мобілізованих навчають інструктори без бойового досвіду. Нардепка спілкувалася з мобілізованими солдатами, які після підготовки прибули на Покровський напрямок. За її словами, більшість яких за 45 днів базової підготовки не навчилися майже нічому.

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