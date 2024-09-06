Не можемо воювати так, як противник: що сказав Сирський про рівень підготовки мобілізованих до ЗСУ

Попри те, що ситуація на фронті у Донецькій області дещо стабілізувалася, й ЗСУ відбили всі атаки росіян на Покровському напрямку, головком Олександр Сирський визнав, що мобілізовані українські військові, які зараз прибувають на поле бою, мають менше підготовки, ніж йому б хотілося.

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Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

Головком зазначив, що зараз росія має перевагу в усьому — в авіації, ракетах, артилерії, кількості боєприпасів, танках, БМП. Росіяни не мають нестачі в особовому складі.

Зважаючи на це, Україна мусить вести війну більш ефективно з найменшим потенціалом. При цьому він згадав, зокрема, українську програму передових безпілотників та іншу власну високотехнологічну зброю.



«Ми не можемо воювати так, як вони (росіяни, — ред.), тому ми повинні використовувати, перш за все, максимально ефективний підхід, використовувати свої сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу», — сказав головком.

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Головком також зазначив, що першочерговим завданням є збільшення кількості військових. Але вони повинні мати більше підготовки, щоб протистояти ворогу.



«Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, щоб готували висококваліфікованих професійних військовослужбовців. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення призваних військовослужбовців», — сказав він.

За його словами, мобілізовані проходять один місяць базового військового вишколу, а потім від двох тижнів до місяця більш спеціалізованої підготовки, перш ніж їх відправлять у бій. Для сучасної війни цього замало.

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Як повідомляли «ФАКТИ», після гучного скандалу, головком Сирський усунув Романа Гладкого від виконання обов'язків начштабу командування Сил безпілотних систем.

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