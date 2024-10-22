Росіяни вдарили по Сумах: у місті сильна пожежа

Атака росіян з повітря, яка розпочалася напередодні, триває й зараз. Лише у небі над Сумщиною, по якій ворог постійно завдає ударів, протиповітряна оборона за цей час збила 25 ворожих «шахедів».

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Як повідомляють в Сумській ОВА, ранком у вівторок, 22 жовтня, противник вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури обласного центру. На жаль, не обійшлося без жертв.

«Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина», — зазначили в обласній військовій адміністрації.

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Напередодні на Сумщині було збито чотири дрони-камікадзе. Тоді пошкоджень зазнала будівля дитячого будинку в районі Пришибської площі.

Прикордонна Сумська область щоденно зазнає ворожих атак. Противник цілить і по житловій забудові, і по критичній інфраструктурі. Також росіяни днями вдарили по пожежній частині в Шостці. Тоді було поранено 8 людей, в тому числі й працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура та житлові будинки в Кривому Розі, по якому противник завдавав ударів балістикою три дні поспіль. Напередодні вночі були пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення пошти та аптека.

Флюстративне фото зі сторінки ДСНС у соцмережах

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