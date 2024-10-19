Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури на Черкащині: є жертва та поранений

В ніч на суботу, 19 жовтня, російські війська, крім Шостки на Сумщині, атакували Черкаську область. Є кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, одна людина загинула, ще одна постраждала.

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Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків», — розповів він.

Так, за словами голови ОВА, внаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула літня жінка.

«Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі», — розповів Табурець.

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Крім того, у Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

«Наслідки уточнюємо. Окрім того, „шахед“ поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився», — додав голова ОВА.

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У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 19 жовтня, російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами. Окупанти випустили по Україні понад 100 БПЛА і ракет. ППО збила 42 безпілотники та 4 ракети. Крім того, 46 дронів були локаційно втрачені.

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Зокрема, загарбники атакували енергетичні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях. У Києві через атаку рф поранено жінку. Також у Шостці Сумської області окупанти обстріляли пожежну частину. Через обстріл міста 8 людей поранені, зокрема працівники ДСНС. Зазначимо, що у Черкасах лунали вибухи вже вранці 19 жовтня. Тоді військові попереджали про ракетну небезпеку. Тривога в регіоні тривала понад 11 годин.

А в Одесі сьогодні вночі під удар росіян потрапив приватний сектор. Вогнеборці оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки, загасивши велику пожежу у житловому будинку, хоча рятувальні роботи й ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги.

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