«Замовлення» від росіян: в СБУ розповіли подробиці вбивства, що не відбулося в Одесі (фото, відео)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який готував убивство голови громадського формування в Одесі. Про це повідомили в СБУ.

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«Служба безпеки та Національна поліція за процесуального керівництва обласної прокуратури зірвали зухвалу спецоперацію російської спецслужби в Одесі і врятували життя місцевому голові громадського формування з охорони правопорядку. Його вбивство замовила російська спецслужба, яка хотіла здійснити „показову“ ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Також встановлено, що після успішного виконання вбивства спецслужби рф планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією», — йдеться у повідомленні.

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Українські правоохоронці провели багатоходову операцію. Вони імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого ворожого агента.

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«Ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив у поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним було поновлено. Завданням агента був пошук кілера, який міг здійснити замовне убивство за 80 тис. доларів США. Щоб запобігти тяжкому злочину і отримати докази на агента співробітники СБУ вивели на нього потенційного „виконавця“ убивства. Підставний „кілер“ діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, „виконав“ завдання і відзняв „убите тіло“ жертви на камеру телефону. Після імітації вбивства „кілер“ передав своєму замовнику підтверджуючі фото- і відеофайли з місця події», — йдеться у повідомленні.

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У цей же час правоохоронці затримали російського агента «на гарячому», коли він збирався передати «докази» замовного вбивства куратору з росії.

«Під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російськими куратором. Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України», — повідомили в СБУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ повідомляли, що в Одесі знайшли труп бізнесмена, який очолює одну з організацій «добровільних помічників» поліції.

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