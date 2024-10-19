Застрелили в голову: в Одесі на трасі знайшли мертвого бізнесмена

У передмісті Одеси, яка сьогодні вночі перебувала під атакою росіян, виявили небіжчика з вогнепальними пораненнями. Про це повідомили в обласному главку поліції.

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За інформацією видання Думська", пізно ввечері 18 жовтня на узбіччі дороги поліція виявила «Теслу» на аварійках, а поряд труп бізнесмена, Геннадія Бейбутяна, який очолює одну з організацій «добровільних помічників» поліції.

Тіло Бейбутяна з вогнепальними пораненнями знайшли між Червоним Хутором та селищем Таїрове, це приблизно за 12 кілометрів від Одеси. Поліція розшукує причетних до вбивства.

Видання повідомляє, що Бейбутян був власником бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, головою дачного кооперативу «Лагуна».

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Він також очолював громадське формування «Підрозділ сприяння правоохоронним органам».

За даними ЗМІ, члени формування займалися сприянням ТЦК у проведенні тотальної мобілізації.

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Раніше організація фігурувала у корупційному розслідуванні про видачу своїх посвідчень за гроші. Наприкінці вересня цього року затримали заступника голови формування за допомогу військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації. Слідство вважає, що за гроші він обіцяв оформити посвідчення працівника громадського формування, члени якого мають броню від мобілізації.

Сам Бейбутян фігурував у скандалі про незаконне захоплення влади у кооперативі «Лагуна» та напад на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.

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Раніше ми розповідали про напад на журналіста-розслідувача Михайла Ткача під Києвом.

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