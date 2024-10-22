Газ по 17 гривень, а електроенергія по 11: коли це може бути і до чого тут МВФ

Як вважають у МВФ, вже у майбутньому, 2025 року активні бойові дії в українсько-російській війні можуть припинитися. Однак це може бути точкою відліку для зростання тарифів на комунальні послуги згідно з пропозиціями України за програмою Extended Fund Facility.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у Меморандумі з МВФ, текст якого є на сайті організації. Кабінет міністрів України у своєму листі до Міжнародної фінансової організації припускає поступове зростання комунальних тарифів для населення.

Зокрема, серед заходів реформування енергосектору може бути поступове підвищення тарифів. Цього може вимагати забезпечення стійкості системи з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств.

У самому Кабінеті міністрів відкинули будь-які вимоги з боку МВФ щодо зростання тарифів для населення України. Пресслужба уряду наголосила, що пропозиції щодо можливого зростання тарифів є одним з можливих варіантів підтримки енергетичної стабільності України через значні збитки, завдані рф. Такі ж пропозиції надсилаються МВФ регулярно, але не накладають на Україну жодних зобов'язань, пропонуючи зростання тарифів лише як потенційну можливість.

РЕКЛАМА

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко сказав «ФАКТАМ», що однією з постійних вимог МВФ є запровадження для населення ринкових цін на енергоносії. У такому разі ціна 1 кубометра газу для населення може зрости до 16 гривень, а з урахуванням його доставки та передачі — приблизно до 17 гривень, а кіловат електроенергії з урахуванням доставки — до 9−11 гривень залежно від регіону.

«Можливо, спочатку вирішать запровадити якусь проміжну ціну — для газу це може бути 9,5−10 гривень за кубометр, а для електроенергії — до 7 гривень за 1 кВт/год. Зростання вартості того ж газу автоматично спричинить зростання тарифу на опалення», — назвав інший варіант зростання тарифів Олег Попенко.

РЕКЛАМА

Зауважимо, що на законодавчому рівні закріплено мораторій на зростання тарифів на природний газ та опалення на період дії військового стану та 6 місяців після його закінчення. А ось тарифи на воду та електроенергію під ці обмеження не підпадають.



Як писали раніше «ФАКТИ», вже у травні-червні 2025 року може зрости тариф на електроенергію та становити 6,5−7 гривень за кіловат.

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook