Серце не витримало: 13-річна школярка померла під час оголошення повітряної тривоги

В Україні, яка бореться з російською агресією, під час повітряної тривоги померла школярка. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Інцидент стався 21 жовтня вдень в одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси.

«Під час сигналу „Повітряна тривога“, коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали „швидку“ та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла», — повідомили правоохоронці.

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

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Як писали «ФАКТИ», у ліцеї на Івано-Франківщині випадково застрелили школяра. Учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять. Від отриманої травми підліток помер ще до приїзду швидкої допомоги.

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