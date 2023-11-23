Вбивство школяра на Прикарпатті: поліція затримала вчителя, на уроці якого сталася трагедія (фото)

В Прикарпатті поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом загибелі підлітка. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

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«22 листопада близько 15:30 на лінію „102“ надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр. На місце одразу виїхали керівництво ГУНП в Івано-Франківської області, слідчі Слідчого Управління та усі профільні служби. Поліцейські оперативно встановили всі обставини події. Слідством встановлено, що в приміщенні ліцею згідно з розкладом проводилось гурткове заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки. Порушуючи вимоги та заходи безпеки, практичні стрільби відбувались на коридорі загального користування. Під час цього заняття, учень 9 — класу, 15-річний підліток, при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня. Куля калібру 4,5 мм поцілила в область грудної клітки. Від отриманої травми 14-літній хлопець помер до приїзду швидкої допомоги. На момент події, вчитель був присутній в коридорі, де відбувались стрільби», — йдеться у повідомленні.

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З місця події правоохоронці вилучили речові докази.

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«60-річного вчителя, мешканця м. Надвірна, затримали в процесуальному порядку. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено пневматичну гвинтівку. Слідчі Слідчого Управління обласної поліції розпочали два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність), а також ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього) Кримінального кодексу України», — повідомили в поліції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

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