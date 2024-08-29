40.95 / 41.48 45.49 / 46.19
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Не буває поганого настрою»: популярна акторка вразила своєю життєрадісністю

16:35 29 серпня 2024
Наталка Денисенко

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка потрапила під критику, показала світлини з відпустки, яку вона провела разом з сином та чоловіком. Відомо, що чоловік Наталки — актор Андрій Федінчик — воює на фронті. На своїй сторінці у соціальній мережі акторка зізналася, що це були найприємніші моменти літа, що минає.

«Завтра — знову робочий режим без вихідних, — написала під фото Наталка. — Тому, нехай трошки моя стрічка побуде щоденником приємних моментів, що минули! Дякую світу за любов».

Відпустку разом з родиною Денисенко провела у живописному куточку Карпат, купаючись у басейні та приймаючи сонячні ванни. Шанувальники акторки відмітили, що вона чудово виглядає і не робила ніяких пластичних операцій.

РЕКЛАМА

«Так приємно бачити кіноактрис, не зіпсованих пластикою! — зазначили у коментарях. — Ви неймовірно гарна жінка!»

РЕКЛАМА

«У неї не буває поганого настрою», — припустили дописувачі.

РЕКЛАМА

«Буває, — відповіла Наталка. — Просто я вмію його проживати і трансформувати у вдячність і любов».

«Ну вот, Андрей улыбается, оттаял душой рядом с любимой», — зреагували у коментарях на світлину з чоловіком.

«Неймовірна пара», — вирішили підписники.

Нагадаємо, нещодавно популярну акторку затримала поліція.

114

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Бейлі

«Сміливо відрізайте рукави старої шуби — і оновите інтер’єр абсолютно безкоштовно», — експертка зі стилю Ірина Бейлі

Угорський парламент

Помста за штраф у 200 мільйонів євро: Угорщина погрожує відправити мігрантів до Брюсселя

Злата Огнєвіч

«І що?»: Злата Огнєвіч про «роман» з одруженим співаком

Герань на підвіконні

Чарівний рецепт для цвітіння герані: поради від «всезнаючої» Олени Матвєєвої

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту