«Не буває поганого настрою»: популярна акторка вразила своєю життєрадісністю

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка потрапила під критику, показала світлини з відпустки, яку вона провела разом з сином та чоловіком. Відомо, що чоловік Наталки — актор Андрій Федінчик — воює на фронті. На своїй сторінці у соціальній мережі акторка зізналася, що це були найприємніші моменти літа, що минає.

ВІДЕО ДНЯ

«Завтра — знову робочий режим без вихідних, — написала під фото Наталка. — Тому, нехай трошки моя стрічка побуде щоденником приємних моментів, що минули! Дякую світу за любов».

Відпустку разом з родиною Денисенко провела у живописному куточку Карпат, купаючись у басейні та приймаючи сонячні ванни. Шанувальники акторки відмітили, що вона чудово виглядає і не робила ніяких пластичних операцій.

РЕКЛАМА

«Так приємно бачити кіноактрис, не зіпсованих пластикою! — зазначили у коментарях. — Ви неймовірно гарна жінка!»

РЕКЛАМА

«У неї не буває поганого настрою», — припустили дописувачі.

РЕКЛАМА

«Буває, — відповіла Наталка. — Просто я вмію його проживати і трансформувати у вдячність і любов».

«Ну вот, Андрей улыбается, оттаял душой рядом с любимой», — зреагували у коментарях на світлину з чоловіком.

«Неймовірна пара», — вирішили підписники.

Нагадаємо, нещодавно популярну акторку затримала поліція.

114

Читайте нас у Facebook