«Занадто схудли»: відома акторка потрапила під критику
У столиці України стартував 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль. З причин безпеки він вже другий рік поспіль проходить не в Одесі, а в інших містах України. Церемонія відкриття фестивалю відбулася у Виставковому центрі, її ведучими стали акторка Дар’я Трегубова та телеведучий Тімур Мірошниченко. Фестиваль розпочався з хвилини мовчання, якою гості вшанували полеглих героїв та згадали кінематографістів, які загинули внаслідок російської агресії.
Серед гостей кінофесту були зірки кіно та телебачення. Багато хто викладав фото на своїх сторінках у соціальній мережі. Шанувальники відреагували на світлини акторки Наталки Денисенко. Дописувачі звернули увагу на її занадто струнку фігуру та недоречну сукню.
«Легенько отако», — підписала свій образ Наталка Денисенко.
Акторка вибрала для виходу білу коротку сукню асиметричного крою.
«Неймовірна, як завжди, — написали у коментарях. — Проте ви занадто схудли. Наталко, потрібно вам набрати хоча б трішки пишніші форми».
«Наталка — медійна особистість, то ж може собі дозволити хоч і голою ходити, — вирішили дописувачі. — А взагалі тендітна, гарна».
«Наталка, поміняйте стиліста», — порадили у коментарях.
«У кожного свій смак», — відповіла Наталка.
«Одяг не за віком, звичайна людина», — вирішила дописувачка, і її коментар викликав обурення у мережі.
«Забудьте про постсовєтскі норми і живіть для себе, — написали у відповідь. — У вас життя один раз! Як бачите Наталка влучно і так легко це робить. Маємо усвідомлювати, що наші бажання не мусять соотвєтствовать нормам інших людей, а тільки власним».
Раніше Наталка Денисенко потрапила під жорстку критику у мережі.263
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