22 жовтня в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» відбулася пресконференція за результатами соціологічного дослідження на тему «Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інституцій (жовтень 2024 року)». Дослідження провела соціологічна компанія Active Group на замовлення БО «Фонд досліджень майбутнього».

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У пресконференції взяли участь засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко, директор БО «Фонд досліджень майбутнього» Роман Ярошенко, а також політичні експерти Тарас Загородній, Євген Магда та Олег Постернак.

В межах дослідження респондентам було поставлено два запитання: «Хто більше зробив для досягнення успіхів України?» та «Хто несе найбільшу відповідальність за проблеми в Україні?»

Найбільш позитивно респонденти оцінили діяльність Кирила Буданова (43,8%), Василя Малюка (22,3%) та Олександра Сирського (19,5%).

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Найбільш негативні оцінки отримали Андрій Єрмак (51,9%) та Денис Шмигаль (33,2%).

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Респондентам також було поставлено запитання: «Відсторонення (звільнення) кого з зазначених Вами осіб допоможе вирішити проблеми?» Лідирує в рейтингу щодо відставки Андрій Єрмак (43,5% опитаних). Друге місце посідає Данило Гетманцев (18,9%).

Найменші рейтинги щодо звільнення мають Михайло Федоров (2,4%) та Кирило Буданов (3,4%).

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«Дане дослідження фіксує чіткий, системний оціночний антирейтинг керівника Офісу президента. Це пояснюється тим, що Офіс президента перебрав на себе багато непритаманних йому державних функцій. І весь негатив, який акумулюється в державних справах, починає автоматично асоціюватися з персоною Андрія Єрмака. Це впливає на сприйняття інституції Офісу президента і б’є по довірі до самого президента», — каже Олег Постернак.

Також експерт зазначає, що значну роль у зниженні рівня симпатії до багатьох державних діячів відіграли численні корупційні та медійні скандали за участі представників діючої влади, а також втрата популярності провладним телемарафоном «Єдині новини» — зараз більшість українців отримують інформацію з альтернативних джерел (онлайн-ЗМІ, соціальних мереж тощо).

Серед державних органів та служб найбільшу довіру отримали Збройні сили України (57,3%), Головне управління розвідки (39,2%) та Служба безпеки України (26,8%).

Найбільшу недовіру серед респондентів мають Кабінет Міністрів України (62,0%), Офіс президента України (56,1%) та Міністерство внутрішніх справ (44,3%).

Фото: dyvys.info

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