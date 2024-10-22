Північна Корея, яка, за деякою інформацією, відправила наземні війська для участі у війні росії проти України, також відправила льотчиків-винищувачів для управління російськими військовими літаками, пише Newsweek з посиланням на південнокорейський телеканал TV Chosun.

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Так, офіційний представник уряду Південної Кореї заявив, що Північна Корея минулого місяця відправила льотчиків-винищувачів до Владивостока. Це може бути пов'язане із навчанням на російських бойових літаках, поставлених Північній Кореї. Але не можна виключати, що росія, яка страждала на брак льотчиків під час російсько-української війни, запросила допомогу у Північної Кореї.

Росія стане першим закордонним напрямком бойових льотчиків Північної Кореї з часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли у Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий аналітик Ян Матвєєв заявив, що північнокорейські солдати кращі за російських, але їх «вистачить» лише на два тижні.

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Фото: armiya.az

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