Північнокорейські війська оснащуються в росії напередодні розгортання в Україні: ЗМІ розповіли подробиці

Північнокорейські солдати були зафільмовані під час отримання форми та спорядження на полігоні на далекому сході росії, що підтверджує повідомлення Національної розвідувальної служби (НРС) Південної Кореї про те, що 1500 солдатів були відправлені на військову підготовку для розгортання в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Вважається, що північнокорейські війська проходять підготовку перед відправкою на лінію фронту в Україні, що є явною ознакою потепління відносин між москвою і Пхеньяном.

На відео, наданому CNN українською урядовою організацією «Український центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки», видно довгу чергу солдатів, які стоять в черзі за формою. Вважається, що солдати розмовляють корейською мовою, хоча через низьку якість звуку неможливо повністю зрозуміти їхні розмови, пише CNN.

Після прибуття до росії північнокорейських новобранців попросили заповнити анкету, в якій вони вказали свої розміри головних уборів, форми і взуття. У копії анкети, наданій CNN, верхня частина форми написана російською мовою, а різні варіанти розмірів — корейською.

РЕКЛАМА

Копія анкети, що надана CNN

Інше відео, яке поширюється в соціальних мережах, показує, як війська прибувають на полігон Сергіївка поблизу кордону росії з Китаєм. На відео на задньому плані можна почути розмову росіян, які кажуть, що «ми не можемо їх знімати», а потім додають: «Їх більше… їх тут мільйони. Ось нове підкріплення. Це тільки початок. Їх більше».

РЕКЛАМА

Ці свідчення, схоже, підтверджують давню стурбованість Києва тим, що Північна Корея готується до більш прямої участі у війні росії в Україні. Президент України Володимир Зеленський неодноразово бив на сполох щодо поглиблення альянсу росії та Північної Кореї, заявивши на саміті НАТО, що «тисячі» північнокорейських військ перебувають на шляху до росії.

Південнокорейські ЗМІ раніше повідомляли, що Північна Корея відправить загалом 12 000 військових, хоча ця цифра не була включена в заяву національної розвідувальної служби.

РЕКЛАМА

Це може стати першим випадком, коли Північна Корея здійснить «значне втручання в міжнародний конфлікт», йдеться у публікації.

Північна Корея має одну з найбільших армій у світі, яка налічує 1,2 мільйона солдатів, але їй бракує бойового досвіду.

Уряди багатьох країн звинувачують Пхеньян у постачанні зброї москві для ведення нею війни в Україні, і обидві країни заперечують ці звинувачення, незважаючи на численні докази таких поставок.

Під час візиту путіна до столиці Північної Кореї в червні обидві країни пообіцяли використовувати всі наявні засоби для надання негайної військової допомоги в разі нападу на одну з них, що є частиною історичного оборонного пакту, укладеного автократичними державами.

Під час цієї поїздки путін заявив, що обидві країни виводять відносини на «новий рівень».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що КНДР постачає росії не тільки піхоту, ракети та снаряди.

167

Читайте нас у Facebook