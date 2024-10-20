Північнокорейські солдати кращі за російських, але їх «вистачить» лише на два тижні, — військовий аналітик

Останнім часом у ЗМІ з’являються дуже багато повідомлень про можливу участь північнокорейських солдат у російській війні проти України. КНДР вже перекинула 1500 тисячі спецпризначенців на військові навчання в росію, в лавах армії окупантів вже можуть з'являтись північнокорейські військові. Вони можуть переважати окупантів через кілька причин. Так вважає військовий аналітик Ян Матвєєв, інформує 24 Канал.

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Перш за все йдеться про фізичну підготовку та військові навички, яких росіяни не мають через відсутність якісного навчання перед тим, як їх відправляють на фронт. Проте, загалом кількість військових з КНДР, які мають приєднатись до росіян, не змінить ситуацію радикально.

Раніше розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея вирішила відправити 12 тисяч військових, включаючи спецпризначенців.

З одного боку, здається, що це багато, з іншого — таку ж кількість Росія втрачає на війні проти України за приблизно 15 днів, включаючи загиблих та поранених.

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«Це і є приблизний термін, наскільки вистачить цих солдатів, якщо їх будуть використовувати так як російських. Не можна сказати, що це радикальне поповнення. В тій ж Курській області на російському фронті воює 50 тисяч людей», — зауважив Матвєєв.

Він додав, що росіяни, які зараз воюють — в минулому житті цивільні, які не мали якісної військової підготовки. Всі ті, хто служив раніше — їх забрали в армію давно.

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«Війська ж КНДР — це доволі підготовлені бійці. Вони довгий час служили в армії. Якщо вже Кім та путін домовились, Кім не буде відправляти якихось поганих бійців», — наголосив Матвєєв.

Як писали «ФАКТИ», очільник Головного управління військової розвідки України (ГУР) генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що на сході росії триває підготовка приблизно 11 тисяч північнокорейських піхотинців для участі в бойових діях на території України.

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