Представниці деяких знаків Зодіаку продовжують впевнено реалізовувати свій потенціал на другу половину місяця. А на що звернути увагу сьогодні, 23 жовтня, і чоловікам, і жінкам, радить прогноз від української тарологині, який публікує сайт ТСН.ua.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Дев'ятка пентаклів»

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозвольте собі слабкості. На роботі ви успішно реалізуєте проєкт.

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ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня «П'ятірка жезлів»

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Не варто сваритися через дурниці. У любові не варто шукати причин для скандалів. У русі кар'єрними сходами краще перечекати.

БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня)

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Карта дня «Дев'ятка жезлів»

Іноді ви самі створюєте собі проблеми. У стосунках буде складно. А на роботі не беріться за кілька проєктів відразу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Трійка жезлів»

Перед вами відкриваються значні перспективи. На роботі енергійно працюйте, а в стосунках шукайте гідного партнера.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «Помірність»

Годі переливати з пустого в порожнє. На роботі варто замислитися про свою роль, а в стосунках — знайти баланс.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Вісімка мечів»

Очікуйте на випробування. У стосунках ви закриваєте очі на проблеми. На роботі вам можуть зробити боляче.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «П'ятірка мечів»

Вас можуть обманути. А ваші почуття образять. На роботі шукайте гармонію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Туз пентаклів»

Ситуація покращиться. На роботі працюйте у цьому ж дусі й надалі. У стосунках не забувайте про гармонію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Лицар пентаклів»

Сміливо рухайтеся вперед. У любові покажіть, що ви — достойний варіант. На роботі слід впевнитися у своєму результаті.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «Четвірка пентаклів»

Скупість вам не пасує. Але на роботі варто бути ощадливими. Та й у стосунках уникайте марних витрат.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Сімка пентаклів»

Не закопуйте свій талант у землю. На роботі присвятіть день розвитку. У стосунках зрозумійте, чого ви хочете насправді.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Страшний суд»

Будьте готові прийняти відповідальність за власні вчинки. У стосунках може бути боляче. А на роботі очікуйте випробувань.

Також пропонуємо Вам самостійно вибрати підказку на день: для цього потрібно визначитись з картами, які підказує тарологиня Maksimuza.

А перевірити себе можна за допомогою іншої тарологині, Галини: вона пропонує загадати бажання, і дає відповідь, наскільки вон и реальні.

Також нагадаємо, що вже цього тижня Сонце змінює свій знак й переходить у сузір'я Скорпіона. А як це позначиться на русі небесних світил, і хто зі знаків Зодіаку побачить на цьому тижні світло в кінці тунелю, дивіть у прогнозі «чародійки» Вікторії.

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