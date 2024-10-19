Скоро на Землі, нарешті, встановиться сприятлива астрологічна погода. А з понеділка на багатьох людей чекає сприятливий тиждень, коли вдало пройдуть переговори, і будуть досить високими шанси дійти порозуміння.

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Як підготуватися до останнього дня тижня представникам різних знаків зодіаку, підказує гороскоп, складений українськими тарологами.

Овнам — «Сила»

Овни завтра зіткнуться з викликами, які вимагатимуть від вас сили духу і терпіння. Карта «Сила» вказує на внутрішню міць і здатність подолати будь-які перешкоди. Ви контролюватимете свої емоції і спрямовуватимете енергію в правильне русло.

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Тельцям — «Королева Пентаклів»

Завтра Тельці будуть оточені енергією турботи і процвітання. «Королева Пентаклів» символізує матеріальний добробут і комфорт, які ви зможете створити для себе і своїх близьких. Це день, коли ваші зусилля принесуть відчутні результати.

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Близнюкам — «Трійка Кубків»

Завтра для Близнюків буде наповнене радістю і спілкуванням. «Трійка Кубків» вказує на приємні зустрічі з друзями або колегами, а також на можливість відсвяткувати завершення важливого етапу. Це час для обміну позитивною енергією і створення міцних зв'язків.

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Ракам — «Десятка Мечів»

Раки завтра можуть відчути кінець якогось етапу у своєму житті. «Десятка Мечів» символізує завершення і звільнення від чогось, що давно обтяжувало. Хоча це може бути болісно, у майбутньому на вас чекає відродження і нові можливості.

Левам — «Імператор»

Завтра Леви почуватимуться впевнено і владно. Карта «Імператор» говорить про те, що ви займете лідерську позицію і зможете контролювати ситуацію. Це хороший день для ухвалення важливих рішень і зміцнення своїх позицій на роботі.

Дівам — «Десятка Кубків»

Завтра Діви відчують гармонію і щастя в сімейному житті. «Десятка Кубків» символізує повне задоволення й емоційний добробут. Це ідеальний день для зміцнення стосунків із близькими і створення затишної атмосфери.

Терезам — «Справедливість»

Для Терезів завтра буде важливий баланс і справедливість. Карта «Справедливості» свідчить про те, що ваші дії і рішення будуть піддані оцінці. Будьте чесними й об'єктивними у своїх вчинках, і вам повернеться те, що ви заслужили.

Скорпіонам — «Паж Мечів»

Завтра Скорпіони відчують жагу до нових знань і відкриттів. «Паж Мечів» символізує вашу готовність досліджувати світ, ставити запитання і знаходити відповіді. Це чудовий день для навчання, аналізу інформації та пошуку істини.

Стрільцям — «Четвірка Жезлів»

Завтра Стрільці зможуть насолодитися заслуженим відпочинком і досягненнями. «Четвірка Жезлів» говорить про стабільність і радість від завершення важливого проєкту або етапу. Ваша робота окупиться, і ви зможете відсвяткувати успіх із близькими.

Козорогам — «Диявол»

Козороги завтра можуть зіткнутися з внутрішніми суперечностями або спокусами. Карта «Диявол» попереджає про те, що важливо не піддаватися спокусам і залишатися вірним своїм принципам. Це день, коли потрібно усвідомлювати свої слабкості й контролювати їх.

Водоліям — «Зірка»

Завтра Водолії відчують натхнення і надію. Карта «Зірка» символізує світло в кінці тунелю, коли все здається можливим. Ви будете сповнені оптимізму та енергії, що допоможе вам подолати будь-які труднощі і рухатися до своєї мрії.

Риби — «Лицар Кубків»

Завтра Риби будуть сповнені романтики та емоційної відкритості. «Лицар Кубків» говорить про те, що ви можете зустріти людину, яка внесе гармонію у ваше життя, або отримати приємні новини. Це день для прояву почуттів і створення емоційних зв'язків.

Також пропонуємо до Вашої уваги передбачення на новий тиждень.

А про те, що подарує друга половина жовтня представницям прекрасної статі, читайте у жіночому гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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