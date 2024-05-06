Не можна відвести погляд: красуня Геля Зозуля представила пісню за мотивами відомого твору українського класика

Співачка Геля Зозуля вирішила не робити великої паузи між новими піснями, і майже відразу після виходу «Сьомого елементу» почала роботу над новою піснею.

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Про це вона написала у соціальній мережі, показавши обізнаність з українською класикою.

«Intermezzo — це імпресіоністична новела Михайла Коцюбинського. Перечитавши її вчора, я написала музичний вірш. Зараз ви чуєте перші куплети, але якщо хочете почути продовження, то обовʼязково лишайте лайк», — написала вона, хитро «розкручуючи» шанувальників на вподобайки.

При цьому Геля відзначила, що зараз для неї, як і для Коцюбинського 116 років тому, «природа робить те, що не можуть зробити люди — лікує душу».

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Також дівчина відкрила, що має багато спільного з письменником, тому вирішила присвятити своє музичне Intermezzo йому.

«Тепер я можу спокійно спати… добраніч вам, ниви. Й тобі, зозуле. Я знаю, завтра з ранішнім сонцем влетить до мене в хату твоє жіноче контральто: „Ку-ку!.. ку-ку!..“ І зразу дасть мені настрій привіт твій, моя найближча приятелько». Спіть спокійно, Михайле Михайловичу, сьогодні Зозуля для вас заспіває знову", — написала співачка.

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Шанувальники були приємно здивовані словами співачки, про що написали в коментарях.

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Нагадаємо, що Гелі Зозулі вдається легко переходити від лірики до гумору і навпаки: вона може бути одночасно і «трояндою» і «гірляндою».

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