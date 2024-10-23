Атака росії на Черкащину: пошкодження виявили в трьох районах (фото)

Після підлої атаки дронами рф на Черкащину пошкодження були виявлені у трьох районах. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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«З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. На щастя, минулось без потерпілих. Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання», — розповів він.

Черкаський район

Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в Черкасах.

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«Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки», — зазначив голова ОВА.

Уламки дронів пошкодили будівлю автовокзалу

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Пожежу після влучання вже ліквідували

Золотоніський район

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Уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння.

Уманський район

Уламками БПЛА поруйновано приватний гараж і пошкоджено кілька авто. Обстеження території триває.

Також нагадаємо про запровадження аварійних графіків відключення електроенергії у сусідній Полтавській області. Рішення прийняли з метою прискорення ліквідації наслідків попередніх ударів.

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