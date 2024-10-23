Нічна атака росії: військові назвали кількість збитих дронів

У ніч на 23 жовтня російська федерація (рф) запустила проти України 82 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також керовану авіаційну ракету Х-31П. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 57 дронів.

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Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ).

Як пишуть Повітряні сили, у ніч на 23 жовтня ворог запустив 81 дрон типу Shahed та БпЛА невстановленого типу, що були запущені з напрямків російських Приморсько-Ахтарську та Курська, а керована авіаційна ракета Х-31П вилетіла з акваторії Чорного моря. Нею росіяни атакували Одеську область.

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До відбиття повітряного нападу були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 дронів в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській та низці інших областей. Зокрема:

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15 дронів наразі локаційно втрачені;

до 9-ти БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України (станом на 9:04).

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення рф регулярні терористичні обстріли української території стали звичним явищем. Російські окупанти застосовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотники. Наразі терористи активно використовують дрони, запускаючи їх майже щоночі. Як приклад, у ніч на 22 жовтня, росіяни атакували Україну 60 дронами. Тоді ж під час відбиття атаки було знищено 42 БпЛА.

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