В Черкасах і Херсоні пролунали вибухи, а в Полтаві ввели аварійні відключення світла

У Черкасах 23 жовтня пролунала серія вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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За його даними, Черкаси та область атакують російські дрони.

«Черкаська область, Черкаси. Триває атака ворожими дронами. Подбайте про свою безпеку!», — зазначив Табурець о 7:44.

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Також вибухи лунали на Херсонщині. Всього за добу рашисти обстріляли 17 населених пунктів регіону, включно з обʼєктом критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Станіслав, Інгулець, Придніпровське, Нововоронцовка та ще 11 населених пунктів.

За словами голови ОВА, окупанти поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та медичний заклад. Також армія РФ атакувала житлові квартали, пошкоджено три багатоповерхівки та 24 приватні будинки.

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Крім того, росіяни пошкодили гаражі, господарчу споруду, газопровід та приватні автівки.

Через російську агресію два жителі Херсонської області отримали поранення.

Крім того, ще в одній області 23 жовтня ввели відключення світла. Ймовірно, це пов'язано з аварійною ситуацією після обстрілів.

Про це повідомили в «Полтаваобленерго».

«Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК „Укренерго“, 23 жовтня в області застосовано ГАВ (графік аварійного відключення. — Авт.) в обсязі 30 МВт», — йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в обленерго, відключення здійснюються згідно з «Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії», яка була затверджена Ннаказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.10.2015 № 654.

«Вона передбачає застосування графіків погодинних відключень (ГПВ), які містять 6 черг з переліком населених пунктів та адрес. ГАВ — графік аварійних відключень електроенергії, застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв’язку з аварійною ситуацією», — констатували енергетики.

Нагадаємо, що минулої ночі російські агресори запустили по Україні 82 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також керовану авіаційну ракету Х-31П. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 57 дронів.



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