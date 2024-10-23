Тактична ядерна зброя в обмін на солдатів: Буданов про те, що може отримати КНДР від росії

Близько 12 тисяч військових з КНДР готові взяти участь у війні проти України на боці росії. В обмін на таку допомогу країна-окупант готова надати своєму союзнику технології виробництва тактичної ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Про це в інтерв'ю виданню The Ekonomist повідомив голова ГУР МО України Кирило Буданов. За його словами, мова може йти про отримання КНДР деяких технологій зі створення тактичної ядерної зброї (ТЯО) та систем запуску підводних ракет.

Зауважимо, що хоча періодично в ЗМІ з'являється інформація про наявність у Пхеньяна малих, тактично ядерних боєголовок, точних даних щодо цього немає. У той же час такі зброю абсолютно точно є в росії, більше того, західні розвідки оцінюють загальну кількість ядерних боєголовок в 6000 одиниць, з них 2000 відносяться до категорії ТЯО.

Що може отримати КНДР в обмін на солдатів

РЕКЛАМА

Що таке тактична ядерна зброя? Це боєприпаси з потужністю вибуху до 100 кілотонн — еквівалент вибуху 100 тисяч тонн тротилу. Наприклад потужність бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі 6 і 9 серпня 1945 року, становила 18 і 21 кт відповідно. Вибух подібного боєприпасу знищує все в радіусі до 1 км, водночас вибух ядерної бомби в 20 Мт (20 млн. тонн тротилу), руйнує все в радіусі до 10 км.

Подібні невеликі ядерні боєприпаси можуть використовуватись як:

РЕКЛАМА

авіабомби, носії — літаки ТУ-22М3, СУ-24М, СУ-34, СУ-30СМ, Су-35С та інші;

ядерні бойові частини на ракетах, таких як Х-55, Х-102, «Калібр», «Іскандер-К», «Циркон», протикорабельні П-500/700/800/1000;

снаряди для гармат та мінометів — наприклад, 152-мм 3БВ3 потужністю 2,5 кт (2500 тонн тротилу) для артилерійської зброї калібром в 152 мм, САУ 2С19 Мста-С, 2С3 «Акація», гармата-гаубиця Гіацинт", 203-мм снаряд 3БВ2 для САУ 2С7 «Піон» і гаубиці Б-4М (дальність пострілу від 18 до 30 км і потужністю в 2 кт або 200 тонн тротилу), 240-мм мінометна міна 3БВ його самохідної версії 2С4 «Тюльпан» (потужність 2 кт та дальність стрільби від 9,5 до 18 км).

Є також і ядерні боєприпаси для застарілих гармат, наприклад, 180-мм снаряд ЗБВ1 для гармати С-23 (знята з озброєння і залишилася тільки у Сирії) та корабельної зброї МК-3−180 (також не використовується).

Раніше повідомляли, що військові аналітики, відзначаючи високий рівень підготовки солдатів КНДР, вважають, що вистачить їх для штурмів приблизно на 2 тижні.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook