Енергетики назвали причину аварійних відключень світла у Полтавській області

Аварійні відключення світла у Полтавській області ввели у середу, 23 жовтня. Обмеження запровадили через проблеми у мережах обленерго.

Про це повідомили в «Укренерго».

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«Через проблеми в мережах оператора системи розподілу (обленерго) сьогодні о 8:30 були запроваджені аварійні відключення електроенергії у Полтавській області», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обмеження будуть скасовані, як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи.

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Раніше «Укренерго» повідомляло, що 23 жовтня не планують запроваджувати графіки відключень світла. Проте українців закликали бути заощадливими, оскільки зараз енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян.

Зазначимо, що російські окупанти продовжують атакувати українські об'єкти енергетики. Цього року в Україні провели найбільшу в історії ремонтну кампанію.

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Відомо, що всі енергоблоки українських АЕС підготували до зими. Українців попереджують, що майбутня зима може бути не легкою.

За словами глави уряду, Україна підготувала 12,2 млрд куб. м газу та 3,1 млн тонн вугілля на зиму. Втім, МВФ прогнозує дефіцит електроенергії в Україні понад 4 ГВт.

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Нагадаємо аварійні та погодинні відключення світла були запроваджені у липні, серпні та на початку вересня після російських атак на українську енергетику. Екстрені відключення також застосовувались через виникнення дефіциту, зокрема, у пікові години споживання.

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