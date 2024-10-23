Мільйони гривень у борг у 12-річного сина та нерухомість за заниженими цінами: як живе голова податкової Рівненської області

Слідом за головою Миколаївської МСЕК, яку затримала СБУ, у чому могла допомогти невідповідність у декларації чиновниці, до тієї ж пастки може потрапити голова Рівненської податкової, депутатка обласної ради від партії «Слуга народу» Олена Хотенко.

ВІДЕО ДНЯ

Вона примудрилася у 2018 році взяти у борг у свого 12-річного сина 2,8 млн грн. І це далеко неповний перелік дивини у стані чиновниці. Про це повідомляє голова антикорупційного центру «Черта» Мартіна Богуславець.

Активістка перерахувала масу порушень та невідповідностей у документі, поданому Оленою Хотенком до Нацагентства з питань протидії корупції.

Найбільш кричущою з них є позика 2,8 млн грн, яку Олена Хотенко зробила у свого сина Миколи у 2018-му році, при тому, що на той момент він був 12-річним підлітком.

РЕКЛАМА

Причому, судячи з декларації за 2023 рік, жодної копійки з цієї суми чиновниця так і не повернула.

Втім, складається враження, що голова обласної податкової взагалі любить позичати. Наприклад, Олена Хотенко заборгувала двом банкам та фізичним особам понад 1,8 млн грн, з яких віддала поки що всього 127 тисяч.

РЕКЛАМА

Але куди цікавіше у боргових відносинах Олени Хотенко інше — вона також дає у борг, щоправда, невдало. Підтвердження цьому — позика у 30 тисяч доларів рівненському підприємцю Валерію Ляшику.

За даними судового реєстру, підприємець дуже довго не віддавав борг голові податкової області, хоча Рівненський міський суд виніс рішення на користь Олени Хотенки ще 2021 року.

РЕКЛАМА

Втім, судячи з останнього рішення міськсуду 20 вересня 2024 року, сторони все ж таки дійшли згоди і можливо, голова обласної податкової повернула свої гроші.

Але при цьому звертає на себе увагу інше — ці 30 тисяч доларів Олена Хотенко зайняла Валерію Ляшику 11 серпня 2016 року, якою і датується розписка на цю суму, каже рішення суду.

Зауважимо, що в декларації самої Олени Хотенко за 2016 рік немає ні слова ні про наявність у неї 30 тисяч доларів, ні про їхню позику Валерію Ляшику, а всі її доходи склали тоді близько 64 тисяч гривень. У декларації ж за 2023 рік фігурують 30 тисяч доларів боргу Валерія Ляшика і ще 42 тисячі доларів готівкою.

Також Мартіна Богуславець відзначає напрочуд низьку вартість нерухомості, яку придбала Олена Хотенко за останні кілька років. Так, задекларована ціна житлового будинку площею 492 «квадрати» всього 30 тисяч гривень, за реальної ціни близько 10,8 млн грн.

Від матері, громадянки росії, голова Рівненської податкової отримала у подарунок дві квартири — одну в Рівному, яку при площі 38 квадратів Хотенко оцінила у 50 тисяч гривень (реально близько 672 тисяч) і ще одну у Києві.

Столичну квартиру площею 46 «квадратів» у декларації оцінено у 100 тисяч гривень (реальна не менше 870 тисяч).

Як зазначила Мартіна Богуславець, у 2015-му році Олену Хотенко вже люстрували, але через суд вона повернулася на роботу, а у 2021-му НАЗК знаходила неправдиві дані в її декларації.

Раніше справжнім резонансом стало вилучення у голови Хмельницької МСЕК та її сина, голови обласного ПФУ 6 млн. доларів кешем, а також наявність у них десятків об'єктів нерухомості.

86

Читайте нас у Facebook