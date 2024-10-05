Скандал з мільйонами доларів на ліжку: ДБР повідомило про підозру голові Хмельницької МСЕК

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яка збагатилася на державній службі. Їй повідомили про підозру.

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Про це йдеться на сайті ДБР.

«Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах», — йдеться у повідомленні.

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368−5 КК України).

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Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 3 та 4 жовтня правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

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У робочому кабінеті керівниці МСЕК Тетяни Крупи було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» з прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

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Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького.

За кордоном у власності Крупи та її родичів нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів. Всі ці статки вона не внесла до своєї щорічної декларації.

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