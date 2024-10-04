Мільйони доларів, декілька десятків квартир і будинків в Україні та Європі: як збагатилася на держслужбі родина чиновників із Хмельницького (фото)

У Хмельницькому на незаконному збагаченні викрито керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та її сина — керівника облуправління ПФУ. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже на 6 мільйонів доларів різною валютою.

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Як повідомляє Telegram-канал «Новина Україна», жінку звати Тетяна Василівна Крупа. Вона є членом фракції «Слуга народу» у Хмельницькій області та працює головним лікарем КЗОЗ «Хмельницький облцентр медико-соціальної експертизи», є заслуженим лікарем України.

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Згідно з поданої нею декларації за 2023 рік отримала майже 600 тисяч гривень за основним місце роботи. Інші доходи — більше мільйона грн. Ще 308 гривень отримала у якості процентів. Також має більше 15 млн грн та $ 70 тисяч готівкою. Є власником численних житлових будинків та земельних ділянок.

За даними ЗМІ, сім'я чиновників володіє 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві. Також вони володіють 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2. Є нерухоме за кордоном — майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних зарубіжних рахунках сім'я «нагромадила» майже 2,3 млн. доларів США.

Під час обшуку гроші знаходили у квартирі практично у кожному куточку — у шафах, ящиках. Загалом знайшли 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, більше 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Хмельниччині підприємиця вимагала гроші у військовозобов’язаного.

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