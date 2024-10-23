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Події

Новий злочин терористів: росія вдарила по житловому секторі на Донеччині, є загиблі

14:42 23 жовтня 2024
руйнування

Після нічних обстрілів по Запоріжжю та Дніпропетровщині, у середу, 23 жовтня, російська армія вдарила по приватному сектору села Олександро-Калинове, що в Краматорському районі Донецької області. Через удар загинули двоє людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що вночі росіяни здійснили авіаатаку на житловий сектор Краматорського району. Ворог бив просто по житлових будинках.

«З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих осіб», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Лимані поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки, школу і 2 підприємства.

У Дружківці пошкоджено 4 будинки і дитсадок. В Іллінівській громаді 2 людини загинули і 2 поранені в Олександро-Калиновому, поранено людину і пошкоджено будинок у Плещіївці. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.

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У Курахівській громаді пошкоджено 12 будинків у Дальньому і багатоповерхівка в Гірнику. У Мирнограді 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків.

За минулу добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 140 людей, у тому числі 22 дитини.

Нагадаємо, російські дрони також атакували Черкаську та Полтавську області. Через російські обстріли на Полтавщині запровадили аварійні відключення світла.

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