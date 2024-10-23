Коригували вогонь ворога по енергооб’єтам та підрозділам ЗСУ: на Київщині затримано двох молодих зрадників

СБУ викрила коригувальників, які наводили «шахеди» на радіолокаційні станції ЗСУ та лінії електропередач на півночі України.

За даними спецслужби, двоє російських агентів діяли у Київській та Чернігівській областях.

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Вони коригували повітряні атаки рф на локації Сил оборони та енергооб’єктів.

Зрадникам було 17 та 21 рік. Їх дистанційно завербував співробітник російської воєнної розвідки.

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Щоб отримати координати для запуску дронів-камікадзе агенти об’їжджали територію обох регіонів на своєму авто.

Під час вилазок зрадники намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють повітряний простір столичного регіону та Чернігівщини.

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Також фігуранти фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об’єкти на півночі України.

Для цього вони знімали об’єкти інфраструктури за допомогою камер мобільних телефонів з додатковим живленням, які ховали у замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач.

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Контррозвідники СБУ викрили зрадників, задокументували їхні злочини і затримали за адресами проживання.

У затриманих вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським гру.

Російським агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

«Злочинні дії 21-річного фігуранта додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність)», — йдеться у повідомленні.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві СБУ затримала зрадників-мешканців Запоріжжя, які готували теракти у столиці.

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