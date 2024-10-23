41.02 / 41.56 44.52 / 45.22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Готували теракти в Києві: затримано зрадників-мешканців Запоріжжя

10:59 23 жовтня 2024
Зрадниця

Співробітники СБУ затримали агентів російського ГРУ, які готували теракт у Києві з максимальною кількістю жертв серед мирного населення. Обида виявилися мешканцями Запоріжжя.

Як повідомили в СБУ, розвідка рф дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, коли та шукала «легких» заробітків у Telegram-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

Відповідно до ворожих вказівок зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували «скинути» дівчині напередодні теракту.

Встановлено, що вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського гру, який перебував на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

РЕКЛАМА

Допомагати їй зголосився 26-річний співмешканець.

РЕКЛАМА

Але перед вчиненням теракту у столиці обидва фігуранти мали виконати «контрольне» завдання російської спецслужби — підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя. Під час спроби підпалу БМП їх і затримали.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили парі про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

РЕКЛАМА

«Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна», — розповіли у СБУ.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання у Запоріжжі російського кілера, який мав убити посадовця Мелітопольської міськради.

Фото СБУ

285

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Туз пентаклів

Левам — «Помірність», Скорпіонам — «Туз пентаклів», а Близнюкам — «Дев'ятка жезлів»: прогноз від української тарологині на 23 жовтня

квитанція та калькулятор

Газ по 17 гривень, а електроенергія по 11: коли це може бути і до чого тут МВФ

Ірина Федишин

Підтримуєте чорний бізнес: мережа відреагувала на вчинок Ірини Федишин

Віра Бєлякова

Голову Миколаївської МСЕК видала квартира: на чому прокололася чиновниця?

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту