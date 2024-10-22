Наркоторговець-рецидивіст наводив ракети росіян на об'єкти у п'яти областях України (фото)

СБУ, яка нещодавно викрила ворожого агента у Кропивницькому, який інформував росіян про базування та маршрути руху Сил оборони, затримала пару — 27-річного чоловіка та його 34-річну співмешканку, які коригували повітряні удари зс рф по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

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Служба безпеки повідомляє, що на співпрацю з фсб пішов рецидивіст — колишній наркоторгівець з Краматорська. Разом зі своє співмешканкою він шукав «швидкий заробіток» у тг-каналах.

Фото СБУ

Росіяни, яки вийшли з ним на зв'язок, запропонували їм їздитии по регіонах як «сімейній парі» та збирати координати для ракетно-бомбових та дронових атак рф.

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Також їм була поставлена задача під час повітряних ударів відслідкувати геолокації ППО, а у разі «прильотів» — уточнювати їхні наслідки.

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Фото СБУ

Слідство встановило, що злочинний дует, «мандруючи» Україною, орендував квартири з видом на потенційні цілі. Зрадники встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для рашистів.

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Фото СБУ

Агентів фсб затримали за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога. Також були вилучені всі мобільні телефони, які вони встановлювали у «спостережних пунктах» у різних областях України.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Харкові військова контррозвідка Служби безпеки затримала 37-річного місцевого мешканця, якого російські спецслужби завербували в рф, де проживала його дружина і куди чоловік втік на початку широкомасштабного вторгнення в Україну. У травні 2023 року за вказівкаю кураторів він повернувся до Харкова через треті країни. Він, зокрема, збирав інформацію про військові полігони, де проходили навчання українські захисники.

Фото СБУ

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