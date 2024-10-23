Маленькі українці повернулись додому: на Батьківщину прибули ще шестеро вивезених окупантами дітей

Україна продовжує повертати своїх громадян, в тому числі дітей, яких вивезли до росії або тримають на окупованих українських територіях.

Так, 23 жовтня 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької областей та Криму. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець.

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За його інформацією ці сім’ї зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків.

Дорослих членів родин примусили отримати російські паспорти, діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою «руского міра». Дітей записували до мілітарних організацій.

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«За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на „підвали“ за надуманими статтями», — зазначив Лубинець.

Зараз сім’ї перебувають на підконтрольній уряду України території.

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Представники омбудсмена у Івано-Франківській, Черкаській, Львівській, Житомирській областях долучилися до роботи з родинами з метою їх реінтеграції за новим місцем проживання.

За його словами також були долучені представники місцевої влади, благодійні фонди. Сім’ям допомогли з пошуком місць тимчасового проживання, оформленням та поновленням необхідних документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів, надано фінансову та гуманітарну допомогу.

«Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування — обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс омбудсмана.

Наші контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected]», — додав Лубинець.

Нагадаємо ввечері 18 жовтня відбувся 58-й обмін полоненими. Майже сто українців повернулися додому з російського полону.

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