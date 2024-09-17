Сім хлопчиків і троє дівчаток: Україна повернула з окупованої території ще 10 дітей

Українська держава продовжує політику повернення на рідну землю як дорослих людей, так і юних українців, які були викрадені або вивезені обманом на окуповані території на початку війни.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, діти разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій території Херсонської області.

«На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі. Це — сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій — 16», — написав Прокудін.

РЕКЛАМА

Він нагадав, що повернення дітей — це завжди складний процес. Над поверненням працювала команда благодійної організації «Save Ukraine».

«Щиро вдячний, що все більше наших дітей у безпеці. Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини із Херсонської області», — підкреслив він.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що Україна постійно працює над поверненням своїх дітей з окупованих територій. Наприклад наприкінці серпня стало відомо, що з окупації було повернуто п'ять сімей, які виховують вісьмох дітей. А 22 серпня було повернуто з окупації шести українських сімей, у яких 12 дітей.

Нагадаємо, що польський Сейм засудив викрадення росією українських дітей. Зміст документа зачитала віцемаршалок Моніка Веліховська.

РЕКЛАМА

40

Читайте нас у Facebook