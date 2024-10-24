«Відроджений путіним фашизм зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років. Світ повернувся до права сильного», — Юрій Луценко
«Візит Генсека ООН в Казань, рукостискання з путіним, якому сформований ООН Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт, — це остаточна крапка світового порядку в редакції 1945 року, — пише Юрій Луценко на своїй сторінці у соцмережах. — путін добився свого. Відроджений ним фашизм зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років.
Мусимо визнати — і ООН, і ОБСЄ, і Червоний Хрест з МАГАТЕ є недієздатними. А сам Генсек Гуттеріш — продажний симулякр.
Як казав Енштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло. А тому, що деякі бачать це і нічого не роблять.
Епоха, коли ООН могла зупиняти війни на основі міжнародного права — минула. Світ повернувся до права сильного.
Висновок для нас: досить формул миру, форумів миру, планів перемоги та нових декларацій.
Треба системно і професійно будувати ЗСУ та ВПК. Не боятися в мріях. Не здаватися в діях".
Фото із соцмереж
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