«Відроджений путіним фашизм зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років. Світ повернувся до права сильного», — Юрій Луценко

Юрій Луценко, який раніше був і генпрокурором, і очолював МВС, а нинє є військовослужбовцем ТрО, розкритикував секретаря ООН Гуттеріша, який зустрічався з путіним в російській Казані. На його переконання, наразі недієздатними стали багато міжнародних структур.

«Візит Генсека ООН в Казань, рукостискання з путіним, якому сформований ООН Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт, — це остаточна крапка світового порядку в редакції 1945 року, — пише Юрій Луценко на своїй сторінці у соцмережах. — путін добився свого. Відроджений ним фашизм зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років.

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Мусимо визнати — і ООН, і ОБСЄ, і Червоний Хрест з МАГАТЕ є недієздатними. А сам Генсек Гуттеріш — продажний симулякр.

Як казав Енштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло. А тому, що деякі бачать це і нічого не роблять.

Епоха, коли ООН могла зупиняти війни на основі міжнародного права — минула. Світ повернувся до права сильного.

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Висновок для нас: досить формул миру, форумів миру, планів перемоги та нових декларацій.

Треба системно і професійно будувати ЗСУ та ВПК. Не боятися в мріях. Не здаватися в діях".

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Фото із соцмереж

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